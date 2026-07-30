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Kırgızistan'da Issık Göl kıyısındaki Uluslararası Golf Kulübü hizmete açıldı

Kırgızistan'da Issık Göl kıyısındaki Uluslararası Golf Kulübü hizmete açıldı
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Kırgızistan'ın turizm merkezi Issık Göl kıyısında, 103 hektarlık alanda inşa edilen modern altyapıya sahip Uluslararası Golf Kulübü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

ÇOLPON- Kırgızistan'ın turizm merkezi Issık Göl kıyısında, 103 hektarlık alanda inşa edilen modern altyapıya sahip Uluslararası Golf Kulübü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bölgedeki Tamçı Uluslararası Havaalanı'na 16 kilometre mesafedeki Koş-Köl tatil köyünde kurulan tesisin, bölgeyi önemli bir turizm ve spor cazibe merkezine dönüştürmesi hedefleniyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, yarın Çolpon-Ata'da gerçekleştirilecek "Orta Asya + Azerbaycan Gayriresmi İstişare Toplantısı"na katılmak üzere ülkeye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.

"Golf bir akıl oyunudur"

Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada, dünyada yaklaşık 60 milyon kişinin golf sporuyla ilgilendiğini belirterek, bu branşın 2016'da yeniden Olimpiyat Oyunları programına alındığını anımsattı.

Golfün fiziksel güçten çok strateji, odaklanma ve zihinsel dayanıklılık gerektirdiğini vurgulayan Caparov, "Golf bir akıl oyunudur." dedi.

Caparov, tesisin yakın gelecekte uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan prestijli bir merkez haline geleceğine ve Kırgızistan'ın küresel golf haritasında tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Liderlerden sahada ilk vuruş

Törenin ardından liderler, Caparov'un kullandığı golf aracıyla sahaya geçti.

Golf sopalarını simgesel olarak ellerine alan konuk devlet başkanları, yeşil sahada ilk vuruşlarını yaparak tesisin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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