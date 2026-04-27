Deniz Sapmaz, Ladies European Tour'da Türkiye'yi temsil edecek

TÜRKİYE Golf Milli Takımı sporcusu Deniz Sapmaz, Ladies European Tour takvimi kapsamında Fransa'da düzenlenecek Jabra Ladies Open turnuvasında mücadele edecek. Bu davetle birlikte Deniz Sapmaz, Ladies European Tour organizasyonunda yurt dışında yarışan ilk Türk kadın golfçü olarak Türk golfü adına önemli bir ilki gerçekleştirecek.

Milli sporcu Deniz Sapmaz'ın dünya sıralamasında üst düzey profesyonel oyuncuları bir araya getiren bu prestijli organizasyonda yer alması, aynı zamanda genç sporcularımızın global arenada söz sahibi olabileceğinin güçlü bir göstergesi olacak.

Deniz Sapmaz, Jabra Ladies Open öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu davet benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Uluslararası sahnede kalıcı olmak ve performansımı en üst seviyeye taşımak istiyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, hem milli sporcu kimliğimle hem de Ataşehir Golf Kulübü'nün bir oyuncusu olarak en büyük hedefim"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı