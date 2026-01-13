PROFESYONEL golfçülerin şampiyonluk yarışı verdiği Cornelia Golf Masters'ta şampiyon Taurus Golf Kulübü oldu.

Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open Golf Turnuvası, 8-11 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Belek turizm bölgesinde düzenlendi. 13 kulübün mücadele ettiği organizasyonda; Taurus Golf Kulübü şampiyon olurken, İstanbul Golf Kulübü ikinci, Klassis Golf Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı. Bireysel kategoride Taurus Golf Kulübü'nden Emre Uyar 142 netle şampiyon oldu. Taurus Golf Kulübü'nden Recep Turan 145 netle ikinci, Bodrum Golf Kulübü Hüseyin Demirağ ise 146 netle üçüncü oldu.

5'inci kez düzenlenen Master turnuvasında; Türkiye'den Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Regnum Ankara, Klassis Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Regnum Bodrum Golf Kulübü ve İzmir Golf Kulübünün yanı sıra Almanya'dan Castan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Korineum Golf Kulübü mücadele etti. Open turnuvasında ise 50 golfçü şampiyonluk yarışı verdi. Master'da 39 sporcu her gün 27 çukur oynarken, oyuncuların en iyi iki dokuz çukuru değerlendirmeye alındı.

OPEN TURNUVASINDA ŞAMPİYON İSA ZAFER DOĞAN

Kulüp başkanları, kulüp kaptanları ve otel misafirlerinin katıldığı Open turnuvasında ise genel klasman birinciliğini İsa Zafer Doğan kazandı. A kategorisinde Taurus Golf Kulübü'nden İsa Zafer Doğan, B kategorisinde ferdi lisanslı Kemal Osmanlı birincilik kürsüsüne çıktı. Dereceye giren sporculara ödülleri, turnuvanın ardından düzenlenen tören ile verildi.

ALİ ŞAHİN: GOLF SPORUNUN İNSAN HAYATINDAKİ ETKİSİ ÇOK FAZLA

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 60 bin raund golf oynattıklarını ve bunun 13, 15 bin kişiye denk geldiğini ifade eden Cornelia Otelleri Genel Müdürü Ali Şahin, "5'inci kez bu organizasyonu düzenliyoruz. Amacımız Türkiye'deki golf kulüplerinin en iyi oyuncularının birbirleriyle yarışmasını sağlamak. Bu sene 13 kulüpten 39 oyuncu katıldı. Bu organizasyon, Türk golfüne büyük hareketlilik getirdi. Burada yarışmak isteyen sporcular, kendi kulüplerinde kıyasıya mücadele ediyor. Aldığımız geri bildirimler çok olumlu. Hem otel tarafında hem de golf tarafında insanlar çok mutlu olduklarını bize ifade ediyorlar. Golf sporunun insan hayatındaki etkisi çok fazla. Ben 25 yıldır golf ile uğraşıyorum. Hem sağlamış olduğu sosyal çevre hem de hayata bakışınızı etkileyebiliyor. Herkese golf oynamayı tavsiye ediyorum. 2025 yılında 60 bin raund golf oynattık. Bunun karşılığı 13, 15 bin kişi. Bu oteli sadece golf için ziyaret eden yaklaşık 15 bin insan var. Bu da kış doluluklarını olumlu şekilde etkiliyor. Yaz sezonunun bittiğim Ekim ayında başlayıp, Mayıs ayına kadar golf sezonuyla yaşıyoruz" dedi.

'YENİ GOLF DESTİNASYONLARININ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Yeni golf destinasyonlarının oluşturulmasının gerektiğine dikkat çeken Ali Şahin, "Golfün özellikle Belek'e katkısı büyük. 2025 yılında Belek'te oynanan toplam golf sayısı 600 bin. Bu da yaklaşık döviz girdisi olarak 250 milyon Euro'ya yakın. Ülke döviz girdisine olumlu katkısı var. Maalesef rekabet etiğimiz ülkelere göre az. İspanya'da 400'e yakın golf sahası var. Portekiz'de 110 tane golf sahası var. Golf turizm destinasyonlarında çok fazla saha var. Bizde toplam 18 tane. Nerdeyse yüzde 5'i kadar golf sahasıyla onlarla rekabet etmeye çalışıyoruz. Burada yer bulmak çok zor olabiliyor. En az bir yıl öncesinden yerlerimizi satıyoruz. 2026 yılının kasım ayında saat 10'u 20 geçe bizim golf sahamıza kimin çıkacağı belli. Tüm tesisler çok yoğun şekilde doluluk sağlıyor. Yeni golf destinasyonlarının olması çok önemli. Dalaman, Bodrum, Mersin, Adana ve çevresi yeni golf destinasyonu olabilir. İllaki ormanlık alan olmasına gerek yok. Her yere yapılabiliyor, sadece su kaynağının olması yeterli. İskoçya ve İngiltere'de deniz kenarında kullanılmayan arazilerde, üzerinde tek bir ağaç bulunmayan golf sahaları var" şeklinde konuştu.

'BELEK'TE GOLF BİRİNCİ SIRADADIR'

Belek'te golfün diğer sporlara göre ilk sırada olduğunu vurgulayan Şahin, "Belek'te golf birinci sıradadır. Bununla ilgili bir istatistik yok ama bunu kendi bilgi birikimimle söyleyebilirim. Golf kesinlikle bir numara. Futbolda bir takım genelde 30 ile 50 kişi arsında geliyor. Yaklaşık 7 ile 15 gün arasında kalıyor. Bu da 50 ile 70 bin Euro arasında değişiyor. Bizim 3 tane futbol sahamız var. Hepsi dünya standartlarında sahalar. Golften gelen bir tecrübe var. Golf sahasını yapıyorken futbol sahası çok daha rahat yapılabilir. Çünkü futbol sahası çok daha küçük bir alan. Bu vesileyle Türkiye'deki futbol zeminlerini eleştirmeden geçemeyeceğim. Çünkü zor bir şey değil. Doğru ekipman ve doğru ekiple çok daha rahat bir şekilde halledilebilecek bir konudur" diye konuştu.

ZAFER ALKAYA: TÜRK TURİZMİNİN GELECEĞİ SAYI DEĞİL, NİTELİK

Antalya'nın geçtiğimiz sene 17 milyon turist hedefine ulaştığını, yeni yılda bu hedefin 20 milyon olduğunu ifade eden Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Biz turizmcilerin olmazsa olmazı maliyetler ve kur makası. Değişen bir şey olmadı burada. Maliyet ve kur makası arasında bir sıkışmışlık söz konusu. Sektörün maliyeti yüksek seyrediyor. Yüzde 45 gibi bir maliyet artış var. Kur ise yüzde 26 artış göstermiş. Bu da sektörü zorluyor. Hep Mısır ile karşılaştırıyoruz ülkemizi. Türkiye, Mısır'ın yaptığı turizmi çok öncelerde geride bırakan bir turizm ülkesi. Sadece Süveyş Kanalı'na sıkışmış bir turizmden, Akdeniz'e yayılmış bir hareket var. Ama bizim kalitemizle boy ölçüşemiyorlar. Oraya hareketlilik kazandıran da bizden giden Türk otel işletmeleri. Giydirilme maliyeti Mısır'da 350 Dolar. Bizde ise bin 800, bin 900 Dolar civarında. Biz farklı bir kulvarda mücadele ediyoruz. Antalya, bu sene 17 milyon turist hedefine ulaştı. Antalya için önemli bir rakamdı. Bin dolardan hesaplarsak 17 milyar dolar yapar. 20 milyon turiste çıkma hedefimiz var. Sayı her şey değil. Niteliği korumamız lazım. Türk turizminin geleceği sayı değil, nitelik" diye konuştu.

'SUAREZ'İN AJAX'TAN LİVERPOOL'A TRANSFERİ BİZİM OTELİMİZDE OLMUŞTU'

Antalya'da daha önce birçok Avrupa takımını ağırladıklarını ve o takımları yeniden getirmek istediklerini belirten Alkaya, daha önce Luis Suarez'in Ajax'tan Liverpool'a transferlerinin kendi otellerinde gerçekleştiğini söyledi. PR değeri yüksek takımları yeniden ağırlamak istediklerini söyleyen Alkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'da daha önce Avrupa'nın birçok devini ağırladık. Yine o günlere dönmek istiyoruz. Spor turizmi de golf ve kongre turizmi gibi nitelikli turizmin bir parçası. Marka takımlar arkalarında basın ordusuyla geliyorlar. Buna bir örnek vermem gerekirse Luis Suarez'in Ajax'tan Liverpool'a transferi bizim otelimizde olmuştu. Bütün basın burada yaptı haberini. 4 sene üst üste Ajax'ı burada misafir ettik. Hannover 96, alt ligde olsa da Almanya'nın köklü kulüplerinden birisi. Onlar da bugün ayrıldı otelimizden. Daha önce PR değeri olan çalışmalarımız oldu. Bu da nitelikli turizmin bir parçası."