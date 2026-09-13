Haberler

Milli golfçüler Sude Bay ve Zeynep Denizci, Bulgaristan'daki turnuvada podyuma çıktı

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda mücadele eden Sude Bay şampiyon, Zeynep Denizci ise 3'üncü oldu.

Bulgaristan Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda mücadele eden Sude Bay şampiyon, Zeynep Denizci ise 3'üncü oldu.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Pravets kasabasıyla aynı adı taşıyan golf kulübündeki organizasyona, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 46 sporcu katıldı.

Kadınlarda yarışan milli sporculardan Sude, 222 (+6) gross skorla şampiyonluğa ulaştı. Zeynep ise 235 (+19) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

İstanbul'daki katliam gibi kaza anbean kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Kadıoğlu ve Sidiki Cherif karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Ferdi Kadıoğlu ve Sidiki Cherif karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Kötü haber! Fenerbahçe maçı öncesi şanssızlıkları bitmiyor
Bursa'da nakil belgesi olmayan 8 ton midye ele geçirildi: Tamamı imha edildi

Otoyolda durdurulan araçlardan çıktı! 8 ton midye imha edildi
Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

Cumhur İttifakı'nda tartışma yaratacak çıkış: MHP birinci parti olmalı
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk

2008'den sonra bir ilk!
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

İnsanlık bitmiş dedirten görüntüler