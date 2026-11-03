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Manavgat'ta devrilen elektrikli golf aracında 4 Alman turist yaralandı

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Manavgat'ta devrilen elektrikli golf aracında 4 Alman turist yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli golf aracının virajda devrilmesi sonucu araçtaki 4 Alman turist yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli golf aracının devrilmesi sonucu 4 Alman turist yaralandı.

Rene Kabisch'in kullandığı 07 CBZ 804 plakalı elektrikli golf aracı, Sülek Mahallesi Uzun Mehmetler Sokak'taki virajda devrildi.

Kazada, Kabisch ile araçtaki Katrın Rither, Felix Kabisch ve Lukas Rither yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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