33. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen 33. Golf Mad Turnuvası, 20 ülkeden 104 golfçüyü bir araya getiriyor. Dört gün sürecek organizasyonda şampiyon olan profesyonel golfçüler toplamda 50 bin avro ödül için mücadele ediyor.

Profesyonel ve amatör golfçüleri buluşturan 33. Golf Mad Turnuvası, Antalya'nın Serik İlçesinde başladı.

Golf Mad tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, 20 ülkeden 26'sı profesyonel 104 golfçü mücadele ediyor.

Dört gün sürecek organizasyonda sporcular, 54 çukurda şampiyonluk için yarışacak. Turnuvada, 6 kez dünya şampiyonu İngiliz Simon Dyson ve Alman Max Kramer de mücadele edecek.

Organizasyon sorumlusu Golf Mad Direktörü Bekir Kara, gazetecilere, turnuvayı dereceyle bitiren profesyonel golfçülerin toplam 50 bin avroluk ödülün sahibi olacağını söyledi.

Turnuvayı birinci tamamlayan profesyonel golfçüye 5 bin avro ödül verileceğini belirten Kara, organizasyonda amatör golfçülere de Kempinski Otel'de konaklama ve sahada oyun oynama ödülleri olduğunu kaydetti.

Kara, kış döneminde bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanan turnuvaya önemli golfçülerin katıldığına dikkati çekti.

Organizasyon, 7 Şubat'taki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor
