Trump’ın golf sahasında alarm: F-16’lar iki uçağı engellemek için havalandı

Abd Başkanı Donald Trump’ın New Jersey’deki golf kulübünde bulunduğu sırada bölgede hareketli anlar yaşandı. Geçici uçuş kısıtlamalarını ihlal eden iki sivil uçak, Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı’na (NORAD) bağlı F-16 savaş uçakları tarafından durdurularak bölgeden uzaklaştırıldı.

TRUMP GOLF KULÜBÜNDEYKEN F-16'LAR HAVALANDI

Trump, hafta sonunu geçirmek üzere New Jersey eyaletinin Bedminster kentindeki golf kulübüne gitmişti. Başkanın kulüpte bulunduğu sırada, bölgedeki geçici uçuş kısıtlamalarını ihlal eden iki sivil uçağın tespit edilmesi üzerine NORAD harekete geçti.

İKİ UÇAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), F-16 savaş uçaklarının iki genel havacılık uçağını önlediğini ve uçakların güvenli şekilde kısıtlı hava sahasından çıkarıldığını açıkladı.

Pilotların kısıtlı bölgeye yanlışlıkla girip girmediğinin ise henüz netleşmediği, bu değerlendirmeyi Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yapacağı bildirildi.

NORAD ayrıca pilotlara uçuş öncesinde geçici hava sahası kısıtlamalarını gösteren NOTAM'ları kontrol etmeleri çağrısında bulundu.