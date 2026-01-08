Haberler

Golf: Turkish Airlines Open'a 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Antalya ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Golf sporunun önde gelen uluslararası turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Antalya'daki Regnum Hotels'te düzenlenecek. Turnuvaya dünyaca ünlü golfçüler katılacak.

Golf sporunun en prestijli uluslararası turnuvalarından Turkish Airlines Open, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Regnum Hotels'ten yapılan açıklamaya göre, otel bünyesinde yer alan National Golf Club'da gerçekleştirilecek turnuva, dünyaca ünlü golfçüleri ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen National Golf Club Genel Müdürü Şener Ceylan, organizasyonun DP World Tour'un 2026 sezonundaki Asya Swingi'nin beşinci ve son turnuvası olarak yer aldığını belirtti.

Turnuvanın Ryder Cup oyuncusu David Feherty ve Seniors Tour oyuncusu David Jones tarafından tasarlanan sahalarında gerçekleştirileceğini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Böylesine prestijli bir organizasyonu ağırlamak hem kulübümüz hem de Türk golfü açısından son derece değerli. Geçtiğimiz sene Carya Golf Kulübü'nde gerçekleşen bu etkinliği, bu sene yine başka bir Regnum tesisinde düzenleyecek olmak büyük gurur. Türk Hava Yolları ve DP World Tour işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu organizasyonun, sahamızın uluslararası bilinirliğine ve Antalya'nın dünya golf destinasyonları arasındaki güçlü konumuna önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."

