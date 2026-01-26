Haberler

Belek'te golfün en seçkin buluşması: Gloria Özaltın Championship 2026

Güncelleme:
8-15 Şubat tarihleri arasında Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde düzenlenecek olan Gloria Özaltın Championship 2026, dünyaca ünlü golf sahalarında uluslararası turnuva atmosferi sunacak.

Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Gloria Özaltın Championship 2026, 8-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Belek, bir kez daha uluslararası golf dünyasının kalbinin attığı adres haline geliyor. Bu yıl 9. kez gerçekleştirilen turnuva, sporun en seçkin yüzünü Belek'te buluşturuyor. Gloria Golf Club'ın dünyaca saygın New Course ve Old Course sahalarında oynanacak turnuva haftası, farklı ülkelerden gelen amatör golfçüleri, profesyonelleri ve seçkin konukları aynı fairway'lerde buluşturuyor.

8-15 Şubat tarihleri arasında Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy, Nurettin Özaltın Memorial Trophy, Sebahat Özaltın Ladies Tournament ve Nuri Özaltın Memorial kategorilerinde düzenlenecek müsabakalar, turnuvaya zengin, seçkin ve uluslararası ölçekte bir rekabet atmosferi kazandırıyor. Kadın ve erkek golfçülerin ayrı ayrı parladığı bu özel kupalar, hem sportif performansı hem de turnuvanın taşıdığı aile mirasını sahaya yansıtan güçlü ve anlamlı bir bütün oluşturuyor. Böylece Gloria Özaltın Championship, tek bir turnuvadan çok, bir hafta boyunca yaşayan özel bir golf festivali kimliği kazanıyor.

Gloria Özaltın Championship 2026'nın en görkemli anı, 14 Şubat Cumartesi akşamı düzenlenecek Gala Gecesi ve Ödül Töreni ile yaşanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

