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Milli golfçüler, Macaristan'daki turnuvada podyuma çıktı

Milli golfçüler, Macaristan'daki turnuvada podyuma çıktı
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Macaristan Amatör Açık Golf Turnuvası'nda milli sporcularımız kadınlarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük, erkeklerde ise üçüncülük elde etti.

Macaristan Amatör Açık Golf Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, birer birincilik ve ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Alcsutdoboz kasabasındaki Botaniq Mariavölgyi Golf Kulübünde düzenlenen organizasyona 84 sporcu katıldı.

Kadınlar kategorisinde yarışan Sude Bay 221 (+7) gross skorla birinci, İrem Demir 228 (+14) gross skorla 2'nci, Elif Nihal Boztaş da 236 (+22) gross skorla 3'üncü oldu.

Erkeklerde mücadele eden Emir Duhan Sazak ise 215 (+1) gross skorla turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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