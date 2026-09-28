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Hırvatistan'da milli golfçü Deniz Sapmaz altın, Mustafa Rüzgar Turgun gümüş kazandı

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Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Açık Şampiyonası'nda milli golfçüler 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Riverside Golf Zagreb sahasındaki organizasyonda Deniz Sapmaz altın, Mustafa Rüzgar Turgun ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli golfçüler, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Açık Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Riverside Golf Zagreb sahasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli golfçüler Deniz Sapmaz ile Mustafa Rüzgar Turgun başarılı sonuçlara imza attı.

Şampiyonada kadınlar kategorisinde mücadele eden Deniz Sapmaz altın madalya, erkekler kategorisinde yarışan Mustafa Rüzgar Turgun ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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