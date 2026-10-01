Berlin Fenerbahçeliler Derneği, 15 bin 320 avroyu DKMS'ye bağışladı

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Berlin Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen Charity Golf Cup'tan elde edilen 15 bin 320 avro, kan kanseri hastalarına kök hücre donörü kazandıran DKMS'ye bağışlandı. Önceki turnuvadan elde edilen 5 bin avro ise kız çocuklarının eğitimine destek amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) aktarıldı.

Bağışların teslimi Berlin'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene T.C. Berlin Başkonsolos Yardımcısı Nağı Tayru, Berlin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Metin Aktaş, DKMS temsilcisi Jessica Jahn, ÇYDD temsilcisi Esra Erkut ile dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Berlin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Metin Aktaş, Charity Golf Cup organizasyonunun her yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesine destek verdiğini belirtti. Aktaş, ilk turnuvanın Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere destek amacıyla düzenlendiğini, ikinci turnuvanın gelirinin sınır tanımayan doktorlar'a, üçüncü turnuvanın gelirinin ise kız çocuklarının eğitimine destek amacıyla ÇYDD'ye aktarıldığını belirten Aktaş, bu yılki turnuvanın gelirini kan kanseri hastalarına umut olmak amacıyla DKMS'ye bağışladıklarını söyledi.

Başkonsolos Yardımcısı Nağı Tayru da Türk sivil toplum kuruluşlarının yaşadıkları topluma yönelik sosyal ve insani çalışmalara katkı sunmasının önemine dikkat çekti. Tayru, Charity Golf Cup kapsamında toplanan bağışın DKMS'ye aktarılmasının dayanışma ve sosyal sorumluluğun güzel bir örneği olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür girişimleri Başkonsolosluk olarak kıymetli bulduklarını söyledi.

DKMS temsilcisi Jessica Jahn, 15 bin 320 avroluk bağışın 300'den fazla yeni kişinin DKMS veri tabanına kaydedilmesine katkı sağlayabileceğini belirterek dernek ve destekçiler ile katılımcılara teşekkür etti.

Törende ÇYDD adına sembolik çeki teslim alan Metropol FM sunucusu ve ÇYDD Temsilcisi Esra ÇYDD temsilcisi Esra Erkut ise 5 bin avroluk bağışın kız çocuklarının eğitimine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Özellikle Atatürk'ün ilke ve değerleri doğrultusunda yapılan çalışmaların destek görmesinin çok önemli olduğunu belirten Erkut, ÇYDD'nin "Eğitimde Fırsat Eşitliği" kapsamında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Berlin Fenerbahçeliler Derneği ve destekçilerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA