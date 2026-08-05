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Trump'ın golf kulübünde silahlı şüpheli gözaltına alındı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney California’daki Trump Ulusal Golf Kulübü’nde gerçekleştireceği ziyaretin öncesinde, burada silahlı bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney California'daki Trump Ulusal Golf Kulübü'nde gerçekleştireceği ziyaretin öncesinde, burada silahlı bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın California eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde güvenlik alarmı verildiği ortaya çıktı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles Şerif Departmanı ekiplerinin, pazar günü Rancho Palos Verdes şehrinde bulunan ve ABD başkanının ziyaret planında yer alan Trump Ulusal Golf Kulübü'nde fotoğraf ile video çeken ve keşif yaptığı tahmin edilen şüpheli bir şahsı gözaltına aldığı bildirildi. Olayın, federal ajanların tesis arazisinde dolaşan bir kişiyi fark edip ihbarda bulunmasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.

Mühimmat ve silahla yakalandı

California'nın Downey kenti nüfusuna kayıtlı 38 yaşındaki Jeanine John Taele olarak açıklanan şüphelinin, gözaltına alındığı sırada üzerinde 16 mermilik bir şarjör ve mühimmat, aracında ise dolu bir tabanca ele geçirildiği bildirildi. Taele'nin ayrıca El Segundo Polis Departmanı tarafından yürütülen bir soygun soruşturmasında da şüpheli olduğu kaydedildi. Şahsın Downey'deki evinde yapılan aramada çok sayıda ateşli silah, şarjör, mühimmat, vücut zırhı ve "endişe verici ifadeler" içeren bazı not defterlerinin bulunduğu aktarıldı. Buna rağmen, şüphelinin Trump'a yönelik bir saldırı planladığına dair kesin bir kanıtın henüz bulunmadığı ifade edildi.

Trump Los Angeles'a gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin Rancho Palos Verdes şehrinde bulunan Trump Ulusal Golf Kulübü'nde yapılacak bir Cumhuriyetçi Parti bağış etkinliğine katılmak üzere günün erken saatlerinde Air Force One uçağıyla Los Angeles'taki LAX Havalimanı'na inmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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