ABD'de Trump'ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki kendisine ait Trump National Doral golf tesisine dev bir altın heykeli dikildi. "Don Colossus" adı verilen ve yaklaşık 450 bin dolara mal olan yaklaşık 7 metrelik heykelin açılışı, dini liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli bir törenle yapıldı. Trump’ın 2024 yılında Pensilvanya’daki suikast girişimi sonrası yumruğunu havaya kaldırdığı ikonik pozunu tasvir eden altın kaplama heykel, hem bir güç gösterisi olarak nitelendirildi.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Trump National Doral golf tesisinde, Başkan Donald Trump’ın  7 metrelik dev altın heykeli açıldı. “Don Colossus” adı verilen heykelin açılışı, dini liderlerin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

SUİKAST GİRİŞİMİNDEKİ POZU KULLANILDI 

 Washington Post'un haberine göre, heykelde Donald Trump’ın, 2024 yılında Pensilvanya’daki suikast girişiminin ardından yumruğunu havaya kaldırdığı an tasvir edildi. 

450 BİN DOLARA MAL OLDU  

Bronzdan yapılan ve üzeri altın kaplama ile kaplanan heykelin yaklaşık 450 bin dolara mal olduğu belirtildi.

TRUMP TELEFONA BAĞLANDI 

Açılış törenine katılamayan Trump’ın, törene telefonla bağlanarak organizasyonda yer alan pastör Mark Burns ve katılımcılara teşekkür ettiği aktarıldı. Trump konuşmasında, “Herkes heykelle fotoğraf çektiriyor. Gerçekten çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI 

Dev heykel sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar yapıyı “güç gösterisi” olarak yorumladı, bazıları ise İncil’de geçen “altın buzağı” hikayesine benzeterek eleştirdi. Pastör Mark Burns ise heykelin “tapınma amacı taşımadığını” savundu.

EN ÇOK FOTOĞRAF ÇEKİLEN NOKTA 

Trump da sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımında heykelin zamanla bir simge haline geleceğini söyledi. Heykelin, golf sahasının en çok fotoğraf çekilen noktalarından biri olduğu belirtildi.

Elif Yeşil
