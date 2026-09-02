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Kaan Albayrak'tan çifte şampiyonluk

Kaan Albayrak'tan çifte şampiyonluk
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Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği 18 Yaş Altı Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası'nda Erkekler A kategorisinde yarışan 9 yaşındaki Kaan Albayrak, hem gross hem de net klasmanlarında birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye 18 Yaş Altı Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası'nda Erkekler A kategorisinde mücadele eden Kaan Albayrak, gross ve net klasmanlarında birinci oldu.

TGF Türkiye 18 Yaş Altı Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası, İstanbul'daki TGF Silivri Golf Tesisi'nde tamamlandı. 1-2 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde sporcular mücadele etti. Erkekler A kategorisinde yarışan 9 yaşındaki Kaan Albayrak, organizasyonu iki birincilikle tamamladı. Kaan Albayrak, Erkekler A kategorisinde hem gross hem de net klasmanında şampiyon oldu. Kaan Albayrak, 2026 sezonunda TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu müsabakalarında da mücadele ederken, İstanbul'da düzenlenen sezonun ilk ayağında Erkekler A kategorisinde 22 Stableford puanla birinci olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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