GÖKÇEN HABERLERİ

Gökçen - 7.12.2020

Karaismailoğlu, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti: "2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarını, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriyoruz. Dış hatlarda 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bugün 127 ülkede 329 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz, dünya ve Avrupa Havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında; 2018-2019'da dünyada 10. Avrupa ülkeleri arasında 2019 yılında 5. sıraya yerleşti." "THY en çok yolcu taşıyan marka olmaya devam ediyor" İstanbul Havalimanı'nın, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından "Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülünü aldığını anımsatan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve yolculara sunulan "dijital çözümler" ile "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak belirlendiğinin altını çizdi.