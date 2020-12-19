GÖKÇEN HABERLERİ

Gökçen - 19.12.2020
Son dakika haberi... Dubai'ye yeniden sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı üçe yükseldi
Gökçen - 18.12.2020
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı.
Gökçen - 18.12.2020
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.
Gökçen - 18.12.2020
Son dakika haber | Motosikletlinin öldüğü kazada acı gerçek ifadeyle ortaya çıktı (ölen kişinin fotoğrafı)
Gökçen - 17.12.2020
Son dakika! İSTANBUL-KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZADA YENİ GELİŞME
Kartal D-100 Karayolu'nda gerçekleşen ve motosiklet sürücüsünün emniyet şeridinde bulunan taksiye çarpmasının ardından hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Kaza saat 15.00 sıralarında Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen motosikletli Yunus Yıldırım (21), emniyet şeridinde bekleyen İsmail K. yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İsmail K. gazetecilere ve polis memurlarına aracı arızalandığı için emniyet şeridine girdiğini ve kazanın bu şekilde gerçekleştiğini söylemişti. Kaza anında taksi içerisinde bulunan yolcuların Kartal Yakacık polis merkezinde verdiği ifadenin ardından gerçek ortaya çıktı. Kaza sonrası başka bir araçla olay yerinden ayrılan yolcular verdikleri ifadede, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cevizli'ye gitmek için taksiye bindiklerini, taksi sürücüsünün D-100 karayolunda ilerlerken sapağı kaçırdığını, ardından taksi sürücüsünün emniyet şeridinde geri geri gitmeye başladığını ve bu sırada motosikletlinin araca çarptığını söyledikleri öğrenildi.
Gökçen - 17.12.2020
Pegasus Havayolları Dubai ve Abu Dabi seferlerine yeniden başlıyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karşılıklı yapılacak seferlerin bilet fiyatlarının 105.
Gökçen - 15.12.2020
İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi
Kars Harakani Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan iki uçuş sis nedeniyle iptal edildi.
Gökçen - 13.12.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu (1)
Karaismailoğlu, 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu hattını 2022'nin ilk yarısında açmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı'nı 7,4 kilometre uzunluktaki hatla Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2021 yılı sonunda bağlayacağız.
Gökçen - 13.12.2020
Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor
Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Gökçen - 13.12.2020
Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı Kesimini 19 Aralık'ta açacağız"
Gökçen - 12.12.2020
12 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi
16.00 Beşiktaş, Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden Alanya'ya hareket edecek.
Gökçen - 12.12.2020
Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu
Gökçen - 11.12.2020
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI; KOKAİNİ DON KİŞOT VE KÖLE ISAURA KİTAPLARINA EMDİRMİŞLER
ÇOK SAYIDA İLÇECE OPERASYON Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde çok sayıda operasyon daha gerçekleştirdi. 4 Aralık günü Sabiha Gökçen Havaalanında düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Gökçen - 7.12.2020
Bakanı Karaismailoğlu: "Sivil havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla küresel rekabetteki yerimizi güçlendiriyoruz"
Karaismailoğlu, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti: "2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarını, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriyoruz. Dış hatlarda 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bugün 127 ülkede 329 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz, dünya ve Avrupa Havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında; 2018-2019'da dünyada 10. Avrupa ülkeleri arasında 2019 yılında 5. sıraya yerleşti." "THY en çok yolcu taşıyan marka olmaya devam ediyor" İstanbul Havalimanı'nın, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından "Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülünü aldığını anımsatan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve yolculara sunulan "dijital çözümler" ile "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak belirlendiğinin altını çizdi.
Gökçen - 7.12.2020
Son dakika haberleri: Bitcoin Safiye'nin adli kontrolün kaldırılması talebine bakanlıktan ret
Gökçen - 4.12.2020
Hat 200'de sefer saatleri değişti
Korona virüs salgınında artan tablonun önüne geçmek için hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı alındı. Bu kapsamda cuma günü 20.00'dan pazartesi 05.00'a kadar tam kapsamlı kısıtlama uygulanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kısıtlamadan muaf vatandaşların ulaşımı için yeni kararlar aldı. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 200 numaralı İzmit Kartal hattında sefer saatleri yeniden belirlendi. Kısıtlama günlerinde Hat 200 İzmit Kuzey Terminalinden kalkış saatleri 06.30, 07.30, 08.30, 17.30,18.20 ve 20.00 olarak, Kartal Peronlarından kalkış saatleri ise 07.30, 08.30, 09.00, 18.30, 19.30 ve 20.00 olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na hizmet verdiği Hat 250 ve Hat 250G seferlerinde ise kısıtlama olmadan sistemde belirlenen sefer saatlerinde hizmet verecek.
Gökçen - 29.11.2020
Haftanın tarihine bakış
2017- FETÖ'nün darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yargılanan 28 sanıktan 8'i ağırlaştırılmış müebbet, 20'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gökçen - 28.11.2020
CHP'li Gökçen'den derneklerin genel kurullarının ertelenmesine ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri ve genel kurullarının yeniden 3 ay ertelenmesi kararıyla ilgili, "Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler bir an...
Gökçen - 27.11.2020
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.
Gökçen - 27.11.2020
Istanbul Photo Awards 2020'nin ikinci sergisi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açıldı
Gökçen - 25.11.2020
Kahramanmaraş'ta kadınlara maske dağıtıldı
Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Müdürü Tuğba Gökçen, gazetecilere, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla gün boyunca belediyenin girişlerinde turuncu maske dağıtacaklarını söyledi.
Gökçen - 24.11.2020
Okuma Tiyatrosu Shakespeare'in "12. Gece"si ile devam ediyor
İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ünlü oyuncular Neslihan Yeldan, İpek Türktan Kaynak ve Gökçen Gökçebağ, Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12.
Gökçen - 24.11.2020
24 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
Hataylı halterci Osman Kalçın, 600 Rus sporcunun arasından üç dünya rekoru ile döndü"Kendi kilosunun iki katından fazlasını kaldırdı""Türkleri düşün oğlum!
Gökçen - 22.11.2020
Öğretmenler Günü'ne özel "Mektebin Hocaları" klibi
İmam Hatip Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmeni Emrah Mutluer, Üsküp Atatürk Ortaokulu müzik öğretmeni Çağrı Demiroğlu ve Bilal Yapıcı, Güzel Sanatlar Lisesi keman öğretmeni Gökçen Oktay Mutluer, yaklaşık 3 hafta çalıştı.
Gökçen - 21.11.2020
Bakan Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu Açıklaması
Gökçen - 21.11.2020
Ulaştırma Memur-Sen'den Kastamonu Havalimanı Müdürü Köksal'a ziyaret
Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Başkanı Metin Tiraki, Kastamonu Ulaştırma Memur-Sen ailesi olarak Sabiha Gökçen Havalimanına uçuşların başlatılması taleplerine destek istediklerini dile getirerek, "Talebimizin ilgili yerlere iletilerek takipçisi olacaklarının sözünü aldık.