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CHP'li Gökçen'den Komedyen Göktaş'ın Gözaltına Alınmasına Tepki: Yargı Yetkisini Siyasi Amaçlarla Kötüye Kullanmak Suçtur

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CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasını eleştirerek, yargının siyasi amaçla kötüye kullanıldığını savundu ve Göktaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA)- CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Yargı yetkisini siyasi amaçlarla kötüye kullanmak, bir insanın özgürlüğünü gaspetmek suçtur. Ters kelepçe yapıp görüntüleri basına göndererek topluma mesaj verdiğini zannedenler, sadece cesaretin daha da yayıldığını görecekler. Deniz Göktaş bir an önce serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek yazılı açıklamada bulundu. Gökçen şu ifadeleri kullandı:

"Komedyen Deniz Göktaş, toplumda yaratılan korku ve haksızlıklara karşı alışmışlık duygusuna meydan okudu. Bir tavır ortaya koydu. Onu bir taraftan şakaya ve eleştiriye tahammülü olmayanlar hedef gösterdi, diğer taraftan korkup sinmeye razı olanların kabullenmişliği demokratlar arasında yeni bir tartışma açtı."

Deniz Göktaş'ın gösterilerini ve podcastlerini yıllardır çok beğenerek takip ediyorum. Böyle bir değerimiz olduğu için kesinlikle çok şanslıyız. Bunun farkına varamayanların tüm saldırılarına karşı, kırılgan iktidar alanlarını rahatsız etmek dışında hiçbir suç işlememiş bir gencin duruşu herkese örnek olsun.

Yargı yetkisini siyasi amaçlarla kötüye kullanmak, bir insanın özgürlüğünü gaspetmek suçtur. Ters kelepçe yapıp görüntüleri basına göndererek topluma mesaj verdiğini zannedenler, sadece cesaretin daha da yayıldığını görecekler. Deniz Göktaş bir an önce serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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