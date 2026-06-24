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Gökçen, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile Görüştü

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CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularını görüştü.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüştü.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya gelerek hukukun üstünlüğü ve demokrasi üzerine bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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