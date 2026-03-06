Haberler

CHP'li Gökçen'den Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklulara ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti. Gökçen, Soyer'in suçsuz olduğunu ve tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gökçen, Soyer ve Aslanoğlu'nu ziyaret ettiklerini, Murat Çalık ile de başka bir yere sevk edildiği için görüşemediklerini söyledi.

Gökçen, şunları kaydetti:

"Önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer açısından da yine öyle bir şey oldu ki kendisinin tahliye edileceğine dair bütün hukukçular kesin gözüyle bakıyordu. Çünkü kendisiyle ilgili hiçbir suç iddiası, somut suç iddiası bile yoktu. Onun için Soyer, Aslanoğlu ve diğer partililerin tutuksuz yargılanması gerekiyor."

Bizler buradan şu çağrımızı söylüyoruz: Bakın hiç kimse yargılanmaktan kaçmıyor. Yargılanmanın adil olması lazım ve tutuksuz yargılama esastır. Bunu birçok iktidar mensubu da soyut olarak, teorik olarak konuştuklarında dile getiriyorlar. Biz diyoruz ki 'Yargılama tutuksuz devam etsin.' Zaten duruşmalar oldukça, iddianameler yazıldıkça bu iddiaların içinin boş mu, dolu mu olduğunu hep beraber değerlendirebiliriz. Herkes vicdanıyla, bunu adalet duygusuyla değerlendirecektir."

Gökçen, bir an önce iddianamelerin hazırlanmasını ve yargılamaların başlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Kuveyt petrol üretimini durdurdu

Petrol devi ülke üretimi durdurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı

Katliamı, böyle masum göstermeye çalışıyorlar