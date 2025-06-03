Abdullah Çatlı'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

Abdullah Çatlı'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu
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Abdullah Çatlı'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu
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Abdullah Çatlı'nın kızı Doç. Dr. Gökçen Çatlı, babasının doğum günü için sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Babasıyla olan fotoğraflarını "Bir ad gününde daha sensizim babam" notuyla slayt haline getiren Çatlı'nın gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü ve yüzlerce yorum aldı.

Abdullah Çatlı'nın kızı Doç. Dr. Gökçen Çatlı, babasının doğum günü vesilesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Çatlı, babasıyla olan çocukluk fotoğraflarını slayt haline getirerek, "Bir ad gününde daha sensizim babam. Kokunu çok ama çok özledim" notunu düştü.

YÜZLERCE YORUM ALDI

Paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilirken, gönderiye yüzlerce yorum yapıldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyleydi:

  • Babanın yokluğunda sende duruşunu korudun babasının kızı...
  • Allah rahmet eylesin. Çok hizmetleri oldu.
  • Allah rahmet eylesin.
  • Ruhu şad olsun.
  • Mekanı cennet olsun.
  • Kalbimizde her daim
  • Mekanı cennet olsun büyük reisin.

İşte Gökçen Çatlı'nın o paylaşımı;

Abdullah Çatlı'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

"İKİ KİŞİNİN BİLDİĞİ SIR DEĞİLDİR"

Bir dönem Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirerek Hakan Fidan olarak yaşamına devam ettiği şeklinde bir şehir efsanesi ortaya atılmıştı. Hatta bu konu Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'ya da sorulmuştu. Gökçen Çatlı bu iddiaları, "Bu soruya babamın sözüyle karşılık vereyim; iki kişinin bildiği sır değildir. Şayet öyle bir şey varsa onu zaten tek kişi bilir. Babam böyle bir şey yapar mıydı? Yapmış olsa bile Sır dahilinde yapardı. Bunu ne ben ne de kardeşim hiçbirimiz bilmezdik" diyerek yanıtlamıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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