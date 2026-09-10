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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'ya 3-1 mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'ya 3-1 mağlup oldu
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SALON: BT ArenaHAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Mert, Adis, Berkay (L) (Kaan, Ahmet Samet, Abdulsamet, Hilmi)ALMANYA: Tille, Reichert, Brehme, Röhrs, Brand, Krick, Schoott (L) (Peter, Zimmermann, Mohwinkel)SETLER: 25-23,...

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Mert, Adis, Berkay (L) (Kaan, Ahmet Samet, Abdulsamet, Hilmi)

ALMANYA: Tille, Reichert, Brehme, Röhrs, Brand, Krick, Schoott (L) (Peter, Zimmermann, Mohwinkel)

SETLER: 25-23, 22-25, 21-25, 19-25

SÜRE: 120 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da izledi.

Filenin Efeleri, gruptaki ikinci maçında 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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