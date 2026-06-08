Alaşehir'in "en iyi kirazı" belirlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında "En İyi Kiraz Yarışması" yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışmaya 47 üretici katıldı.

Ziraat mühendislerinden oluşan jüri renk, şekil, sertlik, tat, sap uzunluğu ve tane iriliğine göre kirazlara puan verdi. Birinciliği Barış Demir, ikinciliği Adem Gökçen, üçüncülüğü Taner Derici elde etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu bölgenin tarımsal üretimdeki gücünü anlatarak, yerel ürünleri ön plana çıkartmak için de festivaller düzenlediklerini söyledi.