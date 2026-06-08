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Alaşehir'in "en iyi kirazı" belirlendi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen 'En İyi Kiraz Yarışması'nda 47 üretici yarıştı. Ziraat mühendislerinden oluşan jüri, renk, şekil, tat ve tane iriliği gibi kriterlere göre yaptığı değerlendirmede birinciliği Barış Demir, ikinciliği Adem Gökçen, üçüncülüğü Taner Derici kazandı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, festivallerle yerel ürünleri tanıttıklarını belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında "En İyi Kiraz Yarışması" yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışmaya 47 üretici katıldı.

Ziraat mühendislerinden oluşan jüri renk, şekil, sertlik, tat, sap uzunluğu ve tane iriliğine göre kirazlara puan verdi. Birinciliği Barış Demir, ikinciliği Adem Gökçen, üçüncülüğü Taner Derici elde etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu bölgenin tarımsal üretimdeki gücünü anlatarak, yerel ürünleri ön plana çıkartmak için de festivaller düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Özden Doğan
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