CHP'li Gökçen'den, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklulara ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Cezaevi'nde ziyaret ederek parti içi meseleler ve gündem üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Gökçen, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İmamoğlu, parti meclisi üyesi Baki Aydöner, Kadriye Kasapoğlu ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret ettiğini söyledi.

İmamoğlu ile vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında konuştuklarını belirten Gökçen, "Kendisi son günlerinde Gülşah Başkanımıza da bir mesaj göndermişti. Başsağlığı dileklerini ailesine iletti. Kurultay sonrasında partimizin ve ülkemizin karşı karşıya bulunduğu dönem hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk." diye konuştu.

Gökçen, Baki Aydöner'i son kurultayda yeniden parti meclisi üyeliğine seçildiği için tebrik ettiğini kaydederek, "Bu Kurultayda üç günlük önemli bir çalışma gerçekleştirdik. İlk gününde parti programı üzerine çalıştık, ikinci gününde genel başkanımızı rekor bir oyla tekrar seçtik. Üçüncü gününde ise parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeliklerimiz belli oldu. Baki Aydöner, seçilmiş tutuklu tek parti meclisi üyemiz. Örgütümüz sağ olsun Baki Başkan'a çok sahip çıktılar ve kendisini tekrar parti meclisi üyeliğine layık gördüler." ifadelerini kullandı.

Herkesin yargılanabileceğini ancak tutuksuz yargılanmanın esas olması gerektiğini dile getiren Gökçen, "Artık deliller toplandı, delil karartma söz konusu olamaz. Tutuksuz yargılama esas olmalıdır. TRT'de bu yargılamalar canlı yayınlanmalıdır çünkü biz kendimize, yol arkadaşlarımıza güveniyoruz. İddiaları biliyoruz, bu iddialara karşı arkadaşlarımızın cevapları hazır, gerçeklik ortaya çıksın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
