CHP'li Gökçen: "Deniz Göktaş Serbest Bırakılmalıdır"

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti. Gökçen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Göktaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti

Gökçen, Deniz Göktaş'ın moralinin yüksek olduğunu belirterek, "Kendisinin morali çok yüksek ve herkese çok selamları var" ifadelerini kullandı.

Göktaş hakkında yapılan haberler, sosyal medyada hedef gösterilmesi, gözaltına alınması, ters kelepçe uygulanması ve gözaltı görüntülerinin servis edilmesinin yalnızca Göktaş'a değil, "o şakalara gülen milyonlara da mesaj vermek amacı taşıdığını" savunan Gökçen, "Artık ifade özgürlüğümüzü kullanmak yerine kenara çekilip susacak mıyız, yoksa bizler de ifade özgürlüğümüzü kullanarak cesaretin yayılmasına vesile mi olacağız?" diye sordu.

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ifade özgürlüğü açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gökçen, "Deniz Göktaş serbest bırakılmalıdır. Şakaları nedeniyle hiçbir komedyen tutuklanmamalıdır. Hiçbir genç, düşüncelerinden dolayı hedef gösterilmemelidir. Ters kelepçe suçtur ve bu suçu işleyenler er ya da geç yargı önüne çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA