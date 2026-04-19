CHP'li Gökçen: "Erdoğan'dan, Bakanlarından ve Partisinin Yöneticilerinden Tom Barrack'ın Hadsiz Sözlerine Hiçbir Cevap Yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamalara yanıt verilmemesini eleştirdi ve Erdoğan'ın sessizliğine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamalarına ilişkin "Her gün bu ülkenin vatandaşlarına hakaretler eden, muhalefete saldıran Erdoğan'dan, bakanlarından ve partisinin yöneticilerinden Tom Barrack'ın hadsiz sözlerine hiçbir cevap yok. Tam bir sessizlik hakim. Onlara karşı ağızlarını bıçak açmaz. Açamaz çünkü 1 Mart tezkeresinden bugüne oralarda değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamalara yanıt verilmemesini eleştirdi. Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her gün bu ülkenin vatandaşlarına hakaretler eden, muhalefete saldıran Erdoğan'dan, bakanlarından ve partisinin yöneticilerinden Tom Barrack'ın hadsiz sözlerine hiçbir cevap yok. Tam bir sessizlik hakim. Barrack, 'Siz eksiksiniz, demokrasi, Cumhuriyet sizin neyinize? Buraya monarşi lazım' der. Bunlarda sessizlik. Barrack, 'Erdoğan'ın ihtiyaç duyduğu meşruiyeti biz veriyoruz' der. Sessizlik. Barrack, 'İsrail ile Türkiye arasındaki polemik, sadece bir polemik. Bir şey değil' der. Sessizlik. Dışişleri Bakanları, 'Erdoğan Trump'la 5 dakika görüşmek için yalvarıyor' der. Sessizlik. Onlara karşı ağızlarını bıçak açmaz. Açamaz çünkü 1 Mart tezkeresinden bugüne oralarda değişen bir şey yok."

Kaynak: ANKA
500

