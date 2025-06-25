Buz Pateni Sporcusu Gökçen Bahadır, Çocukluk Hayalini Gerçekleştiriyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Gökçen Bahadır, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce profesyonel olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılar elde etti.

Gökçen Bahadır, 7 yaşındayken ailesiyle yaşadığı Konya'da bir alışveriş merkezinin buz pateni pistinde eğlenenleri görünce bu spora merak sardı.

Hobi amaçlı buz pateni yapmaya başlayan Bahadır, lise yıllarında pistin kapanmasıyla bu spordan uzak kaldı.

Bahadır, buzda kayma tutkusunu Gazi Üniversitesini kazanınca tekrar canlandırmak istedi ancak bu kez de Kovid-19 salgını sonrası alınan tedbirler nedeniyle isteğini hayata geçiremedi.

Salgın sürecinin hemen ardından çocukluk hayalinin peşinden giden Bahadır, 2022'de profesyonel olarak yöneldiği buz pateninde ulusal ve uluslararası organizasyonlara katıldı.

Antrenörü Özgür Yeşilöz ile günde iki antrenman yapan Bahadır, buz üzerindeki çalışmalarının yanı sıra fitness, cimnastik gibi farklı spor dallarını harmanlayarak yoğun bir program içerisine girdi.

Bu sırada Gazi Üniversitesinde yüksek lisansa başlayan Bahadır, bir senenin ardından da ALKÜ'de araştırma görevlisi olarak akademik kadroya alındı.

Buz pisti olmayınca tekerlekli patenle antrenman yapıyor

Ulusal ve uluslararası organizasyonların hazırlıklarını Alanya ilçesinde de sürdüren Bahadır, buz pisti olmayan ilçede üniversite yerleşkesi ve sahillerde tekerlekli figür pateniyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Ayda bir de Ankara'ya giden Bahadır, buz pistindeki çalışmalarını da aksatmıyor.

Buz pateni sporcusu araştırma görevlisi Gökçen Bahadır, AA muhabirine, ilk profesyonel yarışının 2023 yılında Ankara'da katıldığı Türkiye Şampiyonası olduğunu söyledi.

İlk yarışında ikinci olduğunu belirten Bahadır, daha sonra çalışma temposunu arttırdığını, uluslararası yarışları kovalamaya başladığını kaydetti.

Yarışlarda aldığı sonuçlarla buz pateninde önce bronz, daha sonra da gümüş kategoriye yükseldiğini anlatan Bahadır, "2025 yılında Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenen Uluslararası Kristal Kupası Ghent 2025 Artistik Buz Pateni Yarışması'nda ve Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Juna Kupası 2025 Artistik Buz Pateni Yarışması'nda serbest ve artistik program gümüş kategorisinde şampiyonluk kürsüsüne çıktım. Şu ana kadar toplam 5 şampiyonluğum bulunuyor." dedi.

"Buz pateni altyapısı yok diye pes etmedim"

Bahadır, sporla akademik kariyerini aynı anda yürütmenin zorluklarına değinerek, fazlasıyla efor ve vakit harcandığında güzel sonuçların alınabileceğini vurguladı.

Yoğun bir çalışma programı içerisinde olduğunu belirten Bahadır, şunları söyledi:

"Ankara'dayken sabah antrenmanlara gidip oradan yüksek lisans derslerime gidiyordum. Oradan çıkıp off-ice (sporun icra edildiği alanın dışında yapılan faaliyetler) ve özel derslerim için tekrar buz pistinin yolunu tutuyordum. Akşam ise vaktimi derslerime ayırıyordum. Bir şeye yeteri kadar zaman ve efor verirseniz kesinlikle güzel sonuçlar alıyorsunuz, meyvesini alıyorsunuz. Örneğin Alanya'ya geldiğimde buz pateni altyapısı yoktu. Bu boşluğu fazlasıyla hissettim. Ne yapacağımı, nasıl olacağını kendime sordum ancak pes etmedim. Olimpik pist olduğu için Ankara'ya kendi imkanlarımla ayda bir giderek antrenmanlarıma devam ediyorum. Aynı zamanda tekerlekli figür pateni aldım. Sahil yolunda kondisyon amaçlı, bazen üniversite alanlarında artistik amaçlı tekerlekli paten kullanıyorum. Bunlara ek olarak haftada üç gün pilatese vakit ayırarak buz patenine yönelik antrenmanlar yapıyorum."

Bahadır, hedefinin uluslararası arenada ülkesini ve üniversitesini temsil ederek Türk bayrağını en üst noktaya taşımaya devam etmek olduğunu vurguladı.

Akademik kariyerini sürdüreceğini de dile getiren Bahadır, "Bu sporla kendimi yeniliyorum, her şeyden uzaklaşıyorum. Belki ileriki zamanlarda branşımın bu sporla harmanlandığı bir çalışma yapabilirim. Altın kategoriye çıkarak daha dişli rakiplerle yarışmak istiyorum. Buz pateni sporcusu olarak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi ise bu sporda uluslararası başarılarımı arttırmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.