Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsrail'in Gazze'deki soykırımı tüm dünyanın gözleri önünde devam ederken, İsraillilere öfke gittikçe artıyor. İsraillilere tepkilerin son adresi Türkiye oldu.

UMREYE GİDECEK TÜRK YOLCULARDAN İSRAİLLİLERE TEPKİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda umreye gidecek Türk yolcular, İsrailli yolcu kafilesiyle karşılaşınca bir anda tansiyon yükseldi. Türk yolcular, İsraillileri havalimanında istemediklerini belirterek tepki gösterdi.

SABİHE GÖKÇEN'DEKİ GERİLİM KAMERADA

İki grup arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Türk yolcular araya giren diğer yolcular tarafından sakinleştirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.