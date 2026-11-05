Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri TFF MHK tarafından açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri TFF MHK tarafından açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Yarın başlayacak haftada Antalyaspor-Bursaspor maçını Oğuzhan Gökçen, SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK maçını Hakan Ülker yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 14. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Antalyaspor- Bursaspor : Oğuzhan Gökçen
20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor: Mustafa Hakan Belder
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir
8 Kasım Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Yücel Büyük
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor: Muhammet Alperen Çopur
16.00 Boluspor-Bodrum FK: Melih Aldemir
19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor: Muhammet Ali Metoğlu