A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Maria de las Olas Machin Rodrigez (İspanya)

TÜRKİYE: Marko Matic, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Efe Bayram, Abdulsamet Yalçın (L), Yunus Emre Tayaz, Ahmet Samet Baltacı, Hilmi Şahin

LETONYA: Freimanis, Skruders, Medenis, Dudens, Jansons, Smits, Kronbergs (L), Silavs, Rokjans, Landzans, Dardzans

SETLER: 24-26, 25-23, 24-26, 16-25

SÜRE: 120 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu 5'inci ve son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı