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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sisteminde yaşanan arıza uçuşları durma noktasına getirdi. Yüzlerce yolcu saatlerce beklerken, havalimanında uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular dayanamayıp bayılırken, havalimanından yapılan açıklamada, sorunun Emniyet'in POLNET sisteminden kaynaklandığı, arızanın giderildiği belirtildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yüzlerce yolcu saatlerce bekledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA "PASAPORT" ARIZASI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pasaport kontrol sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yolcuların pasaport kontrolü yapılamazken, havalimanında kaos çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

HAVALİMANINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Saatlerdir bekleyen yüzlerce yolcunun sabrı taştı. Yolcularla görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşanırken, havalimanında uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular bayılırken, bazı yolcuların da havalimanından transit geçen pilotlara saldırdığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

ARIZANIN NEDENİ POLNET SİSTEMİ

Havalimanından yapılan açıklamada, arızanın giderildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) saat 18:20 itibariyle yaşanan sistem arızası nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemi bir süreliğine kesintiye uğramıştır. Bu süreçte Polis ve terminal IT ekipleri arızayı gidermek için gerekli müdahaleleri sağlarken işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistemdeki arıza giderilerek işlemler yapılmaya başlanmıştır.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

SORUN GİDERİLDİ

İşlem sürelerinin kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir. Bu süreçte bekleme alanlarında ve havalimanı girişlerinde sık sık yolcu bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Yoğun noktalardaki klimalar tam kapasitede çalışmaktadır. Tüm terminal operasyon ekiplerimiz sahada misafirlerimize destek vermektedir. Tüm gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımetinmert06:

hadi bayılani anladikda pilota saldırmak nedir yahu

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

vay be ulkeme bak, pakistan gibi...

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

bu saldıranlar bu olay yurt dışında olsa kuzu kuzu bekler sesleri çıkmaz çıkarsa bilirler çünkü kelepceyi yerler ülkede herkes mafya aklınca

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Haber YorumlarıDağıstan:

E devlette vatandaşlık bilgileri başkanalarının eline mi geçmişti

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