Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yüzlerce yolcu saatlerce bekledi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA "PASAPORT" ARIZASI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pasaport kontrol sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yolcuların pasaport kontrolü yapılamazken, havalimanında kaos çıktı.

HAVALİMANINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Saatlerdir bekleyen yüzlerce yolcunun sabrı taştı. Yolcularla görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşanırken, havalimanında uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular bayılırken, bazı yolcuların da havalimanından transit geçen pilotlara saldırdığı öğrenildi.

ARIZANIN NEDENİ POLNET SİSTEMİ

Havalimanından yapılan açıklamada, arızanın giderildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) saat 18:20 itibariyle yaşanan sistem arızası nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemi bir süreliğine kesintiye uğramıştır. Bu süreçte Polis ve terminal IT ekipleri arızayı gidermek için gerekli müdahaleleri sağlarken işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistemdeki arıza giderilerek işlemler yapılmaya başlanmıştır.

SORUN GİDERİLDİ

İşlem sürelerinin kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir. Bu süreçte bekleme alanlarında ve havalimanı girişlerinde sık sık yolcu bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Yoğun noktalardaki klimalar tam kapasitede çalışmaktadır. Tüm terminal operasyon ekiplerimiz sahada misafirlerimize destek vermektedir. Tüm gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."