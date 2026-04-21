CHP'li Gökçen'den İktidara Tom Barrack Tepkisi: Suskunlukla Onaylama Var

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Ortadoğu ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu ülkenin Cumhuriyeti ve demokrasiyi hak etmediğini açık açık ifade eden sömürge valisine hala Erdoğan'dan, Dışişleri Bakanından, parti yöneticilerinden cevap yok. Suskunlukla onaylama var." dedi.

Gökçen, Tom Barrack'ın Ortadoğu ve Türkiye'ye dair açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

"Tom Barrack'ın Ortadoğu ve Türkiye'ye dair ırkçı açıklamaları 'Bölgede güçlü ulus devletler İsrail için tehdittir' açıklamasıyla ve Osmanlı millet sistemine övgüleriyle beraber yorumlanmalıdır. Bu ülkenin Cumhuriyeti ve demokrasiyi hak etmediğini açık açık ifade eden sömürge valisine hala Erdoğan'dan, Dışişleri Bakanından, parti yöneticilerinden cevap yok. Suskunlukla onaylama var. Bu aşağılayıcı ve hadsiz sözlere karşı iktidardan bir kişi de bu ülkenin tam bağımsızlığı için şehit olanlara karşı minnet ve sorumluluk hissetmiyor. 1 Mart tezkeresinden bugüne görevleri değişmedi."

Kaynak: ANKA