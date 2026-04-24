Ayvalıkgücü Belediyespor – Karşıyaka: 0-0

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Ömer Lütfü Aydın, Kerem Kalkan

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Bartu Dinç– Emirhan Boz, Ahmet Batuhan, Erdinç Çepoğlu, Adnan Demir, Ufuk (Dk. 83 Yavuz Selim), Melih Turğut(Dk. 26 Murat), Tugay, Hüseyin (Dk. 83 Ata), Hamit, Yağız Haydar (Dk. 64 Baha)

KARŞIYAKA: Tunay Meral– Harun, İlyas (Dk. 87 Hıdır), Ensar, Selim, Murat (Dk. 75 Samet Seymen), Alpay, Erhan, Mücahit (Dk. 75 Adem), Berat (Dk. 90+2 Onur), Ömer Faruk (Dk. 90+2 Yasin)

SARI KARTLAR: Alpay ( Karşıyaka ), Emirhan (Ayvalıkgücü Bld)

3'üncü Lig 4'üncü Grup play-off ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile Karşıyaka 0-0 berabere kaldı. İki ekip, 28 Nisan Salı akşamı İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rövanş maçına çıkacak. Bu maçta; normal sürede eşitlik olması halinde uzatmalar, gerekirse seri penaltı atışlarında kazanan takım tur atlayacak.

Bu sezon Ayvalık'ta oynanan ilk maçları da 0-0 biten iki takımın play-off mücadelesi gergin geçti. Ayvalıkgücü'nde daha önce Karşıyaka forması giyen Ahmet Batuhan Akyüz, Erdinç Çepoğlu ve Mustafa Durgun, eski takımlarına play-off'ta rakip oldu.

21'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Erhan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Alpay'ın kafa şutu üstten auta çıktı.

28'inci dakikada gelişen Ayvalıkgücü atağında Adnan'ın ortasında Erdinç'in vuruşu kaleci Tunay'da kaldı.

45+1'inci dakikada Karşıyakalı Mücahit, Ayvalıkgücü ceza sahasında Emirhan'ın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Yeşil-kırmızılılar penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

54'üncü dakikada Karşıyakalı Erhan'ın direkt kaleye kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

56'ncı dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Murat'ın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten döndü.

73'üncü dakikada penaltı bekleyen taraf bu kez Ayvalıkgücü oldu. Ceza sahasında Karşıyakalı İlyas'ın Baha'ya müdahalesinde hakem yine devam kararı verdi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı