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Gökçen, Özalper'in cezaevinde panik atakta yardım alamadığı iddiasına tepki gösterdi

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Gökçen, Özalper'in cezaevinde panik atakta yardım alamadığı iddiasına tepki gösterdi
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Gökçe Gökçen, tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in cezaevinde panik atakta yardım alamadığı iddiasına tepki gösterdi. Gökçen, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde yönetim sorunu ve Özalper'e saygısız tutum olduğunu belirterek 'Gururdur' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Yürürken arkasından edilen sözlerden, ilaç verilirken söylenen cümlelere, tekrar tekrar aynı kişi tarafından aranmasına, onun ve onu ziyaret edenlerin sürekli uzun süreler kabinde ve dışarıda bekletilmesine kadar anlaşılıyor ki İlksen Özalper gerçekten de Özgür Özel'in yol arkadaşı olma suçunu işlemiş. Gururdur" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde panik atak geçirdiği sırada uzun süre yardım alamadığı, cezaevi personelinin Özalper'e, "Madem panik atağın vardı, suç işleyip buralara gelmeseydin" dediği iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gökçen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu olayın üzerine yanına gittiğimde beni ve İlksen Başkan'ı olayın olduğu kabine yönlendirdiler. Buluştuk, sarıldık. Geldiğinde aradan günler geçmiş olmasına rağmen hala olayın etkisindeydi. Nefesi hala düzensizdi. Mesele sadece bu olayla sınırlı değil. Bu cezaevinde hem İlksen Başkan'a karşı özel ve saygısız bir tutum hem de genel olarak açıkça bir yönetim sorunu var. Kadınların yattıkları yatakların hijyen ve sağlık durumuna, kadınlara verilen yemeklerin hangi kaplara konulduğuna, kalabalık koğuşlarda çıkan sorunlara müdahalede nasıl bir dil kullanıldığına ve infaz koruma memurlarına yönetim tarafından nasıl telkinlerde bulunulduğuna mutlaka bir bakılmalı.

Yürürken arkasından edilen sözlerden, ilaç verilirken söylenen cümlelere, tekrar tekrar aynı kişi tarafından aranmasına, onun ve onu ziyaret edenlerin sürekli uzun süreler kabinde ve dışarıda bekletilmesine kadar anlaşılıyor ki İlksen Özalper gerçekten de Özgür Özel'in yol arkadaşı olma suçunu işlemiş. Gururdur."

Kaynak: ANKA
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