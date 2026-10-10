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İzmir Tire'de traktörle panelvan çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

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İzmir Tire'de traktörle panelvan çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı
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İzmir Tire'de Gökçen Mahallesi'nde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şakir Ekici'nin kullandığı 35 YNP 49 plakalı traktör Gökçen Mahallesi'nde Hüseyin Çakıroğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen panelvanla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA
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