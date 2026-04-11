Devrilen traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü

Devrilen traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eğimli arazide devrilen traktördeki Mehmet Gökçen, eşi Emine Gökçen ve oğlu Rıfat Gökçen hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde eğimli arazide devrilen traktördeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Turgutlu'nun kırsal Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli Mevkisi'nde meydana geldi. Bahçeden eve dönmek üzere ailesiyle yola çıkan Mehmet Gökçen'in (72), kontrolünü yitirdiği traktör, eğimli arazide devrildi. Gökçen ile yanındaki eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) traktörün altında kalıp, hayatlarını kaybetti. Aileye ulaşamayan komşuları jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı çalışmada, sabah saatlerinde Gökçen ailesinin fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Emine Gökçen çifti ile oğulları Rıfat Gökçen'in cenazeleri, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ve mahalleli yasa boğuldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
