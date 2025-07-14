Şehit bekçi için mevlit programı düzenlendi

Tekirdağ'da, 4 yıl önce şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal için mevlit programı düzenlendi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 14 Temmuz 2021 tarihinde şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal'ın vefatının dördüncü yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.

İkindi namazına müteakip Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi Hüseyin Bey Sokak'ta bulunan Benoğlu Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Anma programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, çok sayıda polis ve jandarma personeli ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında şehit Gökçen Koşal ve tüm şehitler için dualar edilirken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara lokma ve ikramda bulunuldu. - TEKİRDAĞ