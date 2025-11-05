CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Tutuklu Eski Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye iştiraki eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ı ziyaret etti.

Gökçen, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in tahliye olmasını ve tutuksuz yargılanmasını beklediklerini ifade etti.

Mehmet Murat Çalık'ın ne ile suçlandığını bilmediğini öne süren Gökçen, Çalık'ın sağlık sorunlarının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Gökçen, Çalık'ın moralinin yüksek olduğunu aktararak, "Dışarıdan gönderilen sevgi dolu mesajlar kendisine fazlasıyla ulaşıyor." dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına değinen Gökçen, şöyle konuştu:

"Selahattin Demirtaş'la ilgili aslında bu ilk karar değil. Daha önce de kesinleşmiş kararlar vardı. Bu, Osman Kavala ile ilgili de Selahattin Demirtaş'la ile ilgili de Figen Yüksekdağ'la ilgili de böyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerekir. Aynı Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiği gibi… Can Atalay kararı var Anayasa Mahkemesi'nin. Bu kararların artık uygulanması gerekiyor.

Demirtaş kararı uygulanmalıdır. Bu ilk karar değildir. Daha önce de kararlar verilmiştir. Geç bile kalınmıştır ama derhal uygulanması gereken bir karardan bahsediyoruz. Bunu siyasetçiler değil, zaten mahkemeler söylemiş."

Gökçen'e CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ile bazı partililer eşlik etti.