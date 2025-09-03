CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İstanbul İl Başkanlığı'nın Görevden Uzaklaştırılmasına Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İstanbul İl Başkanlığı'nın Görevden Uzaklaştırılmasına Tepki Gösterdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı ve partinin muhalefet rolüne vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslim olmamızı bekleyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu unutuyorlar. Biz gerekirse kendimizi bile feda eder, Cumhuriyet Halk Partisi'ni rejimin sınırları içinde muhalefet eder duruma düşürmeyiz. Kayyum olma pahasına koltuk hırsıyla kendini düşünenlerin değil, her şeyden önce vatanını ve halkını düşünenlerin partisidir burası. Değişim fikri ve cesareti, teslim olmayı reddeden onurlu insanların hikayesidir. Türkiye'de değişimi tamamlayıncaya kadar da bir adım geri durmayacak, bir kelime eksik söylemeyeceğiz. Böyle biline." ifadesini kullandı.

