AJet, İstanbul'dan Cenevre'ye Uçuşlara Başladı

AJET, İstanbul Sahiba Gökçen Havalimanı'ndan Cenevre uçuşlarına başladı.

AJet'in İstanbul'dan Cenevre'ye ilk seferi öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, AJet üst yönetimi ve Sabiha Gökçen Havalimanı yöneticileri katıldı. Tören sonrası ilk seferini yapan uçak, 3 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından Cenevre Cointrin Havalimanı'na indi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Cenevre Cointrin Havalimanı arası direkt seferler; Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Pazar olmak üzere haftanın 4 günü yapılacak. 1 Ekim 2025 itibarıyla haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleşecek. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cenevre'ye direkt uçuşlar ise Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor.