Mersin Hastanesinde Güvenlik Krizi: Hatalı Park Yüzünden Olay Çıktı

Mersin Erdemli Devlet Hastanesi'nde güvenlikçiler, aracını hatalı park ettiği ileri sürülen 57 yaşındaki şahsın yolunu kesip, telefonunu da almaya çalıştı. O anları saniye saniye kayda alan Ahmet Gökçen, polis merkezinde suç duyurusunda bulundu, yaşadıklarını da anlattı.

Olay, 5 gün önce Erdemli Devlet Hastanesi'nin önündeki Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İlçe sakinlerinden emekli ve çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası Ahmet Gökçen, hastanedeki randevusuna yetişmek isterken aracını hatalı park etti. Bu nedenle gelen hastanenin güvenlik görevlileriyle Gökçen arasında tartışma çıktı. Aracına binip gitmeye çalışan Gökçen'in önünü kesen bir kadın güvenlik görevlisi müsaade etmezken diğeri de camdan müdahale etmeye çalıştı. Çevresi sarılan Gökçen'in gitmesine izin verilmezken durum polise bildirildi. Hastane polisinin olay yerine gelmesiyle aracından inen Gökçen, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anları saniye saniye kayıt altına alan Gökçen, şikayet sonrasında bilgi vermek amaçlı Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Mehmet Deliktaş'ın yanına gittiğini ancak odasından kovulduğunu da iddia etti.

Canımı zor kurtardım

Yaşananları anlatan Ahmet Gökçen, olay günü hastanede randevusu olduğunu geç kalmak üzere olduğu için aracını hızlıca kaldırımın kenarına park ettiğini söyledi. Muayene olduğunu ve işinin 7-8 dakika sürdüğünü aktaran Gökçen, "Beni polis aradı, 'aracı yanlış yere park etmişsin, hemen kaldır' dedi. Ben de koşarak aracımın yanına gittim. Tam kaldırmak üzereydim güvenlikçiler oradaydı. Bunlar 'Bana senin canın dayak' istiyor diye tehditlerde bulundular. Ben oranın motosiklet parkı önü olduğunu da bilmiyorum. Hiç kimseyi mağdur etmek niyetinde değildim" dedi.

"Hastaneye bomba koymuşumda yakalamışlar gibi davrandılar"

Güvenlik amirinin kendisini dövecek gibi hareket etmesi nedeniyle hemen aracıyla yola çıktığını belirten Gökçen, "Çevre yolunun açılmasını beklerken tamamı gelip arabamın önünü kesti. Arabanın içinden benim telefonumu almaya çalıştı. Beni darp ederler diye korktum, telefonla kayıt almak aklıma geldi. İyi ki kamera kaydı almışım, bunlar sanki ben hastaneye bomba koymuşumda yakalamışlar gibi davrandılar" diye konuştu.

Polisin gelmesiyle aracın kilidini açtığını ve hastanedeki polis odasına gittiğine vurgulayan Gökçen," Orada biraz bekledikten sonra polis merkezine gönderildim. İfademi verdim şikayetçi oldum. Daha sonra olayı bir daha tekrarlanmaması için hastane başhekiminin yanına gittim. O da beni odasından kovdu" şeklinde konuştu.

Kedisinin hatalı park yapıp yapmadığını bilmediğini ancak hatalı park yapmasa bile ceza kesilip aracının çekilebileceğinin altınız çizen Gökçen, güvenlik görevlilerinin kendilerini göstermek için vatandaşa eziyet ettiğini sözlerine ekledi.

Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini bu nedenle bir açıklama yapamayacaklarını kaydetti. - MERSİN