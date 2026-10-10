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DEM Parti Osmaniye Eş Başkanı Gökçen, Gar Katliamı'nın 11. yılında adalet istedi

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DEM Parti Osmaniye Eş Başkanı Gökçen, Gar Katliamı'nın 11. yılında adalet istedi
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DEM Parti Osmaniye Eş Başkanı Adnan Gökçen, Ankara Gar Katliamı'nın 11. yılında yaptığı açıklamada hayatını kaybedenleri andı. Gökçen, kamu görevlilerinin sorumluluğunun ortaya çıkarılmamasının adalet duygusunu zedelemeye devam ettiğini söyleyerek adalet talebini yineledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Dem Parti Osmaniye Eş Başkanı Adnan Gökçen, Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerinin sorumluluğunun ortaya çıkarılmaması, toplumdaki adalet duygusunu zedelemeye devam etmektedir" dedi.

DEM Parti Osmaniye Eş Başkanı Adnan Gökçen, partisinin Merkez İlçe Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Gökçen, "Ülke tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Ankara Gar Katliamı sonrasındaki yargılama süreçleri, yaşanan usulsüzlükler, IŞİD terör örgütünün 'insanlığa karşı suçlar' kapsamında değerlendirilmemesi ve kamu görevlilerinin sorumluluğunun ortaya çıkarılmaması, toplumdaki adalet duygusunu zedelemeye devam emektedir. Geçmişin acılarıyla yüzleşerek toplumsal adaleti sağlamak Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin de gereğidir. Gar Katliamı'nın 11. yıldönümünde yitirdiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyor, gerçek adaletin sağlanması yönündeki talebimizi yineliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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