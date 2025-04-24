Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Emet yolu Değirmisaz kavşağında meydana geldi. Tavşanlı'dan Emet istikametine seyir halinde olan Ziya Gökçen (69) idaresindeki 43 HV 81 plakalı otomobil ile Y.D. (38) idaresindeki 03 AAY 579 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüsü Ziya Gökçe ve otomobilde yolcu konumunda bulunan F.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ziya Gökçen, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA