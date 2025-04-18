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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yoğun Sis Uyarısı: Uçuş Gecikmeleri Bekleniyor

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın sabah yoğun sis nedeniyle uçuşlarında gecikmeler yaşanabileceği belirtildi. Yolcuların uçuşlar hakkında bilgi alması için ilgili hava yollarının internet siteleri ve çağrı merkezleri önerildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), havalimanında yarın sabah saatlerinde yapılacak uçuşlarda sis nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.

HEAŞ'ın açıklamasında, havalimanında yapılan Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında, yarın sabah saatlerinde yoğun sis olmasının öngörüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir. "

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Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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