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CHP'li Gökçen:  Ekrem İmamoğlu'nun Sesini ve Görüntüsünü Yasaklayanların Son Zavallı Çabası Onun Savunma Hakkını Gaspetmek Oldu

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CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunması sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin, 'Milyonlarla büyüyecek bir yeni umudu ne yaparlarsa yapsınlar durduramayacaklar' dedi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunması sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin, "Ekrem İmamoğlu'nun sesini ve görüntüsünü yasaklayanların son zavallı çabası onun savunma hakkını gaspetmek oldu. Milyonlarla büyüyecek bir yeni umudu ne yaparlarsa yapsınlar durduramayacaklar" dedi.

Gökçen, İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunması kapsamında yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gökçen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun sesini ve görüntüsünü yasaklayanların son zavallı çabası onun savunma hakkını gaspetmek oldu. Aylarca televizyonlarda konuşturulan yalanları iddianameye bile yazamadılar. İddianamede yazanların yalan olduğu, itirafçı dediklerine yalan beyanların dayatıldığı, kadınların çocuklarıyla tehdit edildiği ortaya çıkınca rezil oldular. Rezil oldular çünkü sabah akşam ahlak satanların ahlaksızlığı ortaya çıktı ve toplum bunu gördü."

Bu yüzden duruşmaların canlı yayınlanmasına dair sözlerinden geri adım attılar. Duruşmanın bitişini 9 Temmuz tarihine yetiştirmek için bir şüpheli telaşa girdiler. Bu şüpheli telaşı ifşa eden Ekrem İmamoğlu'nu duruşma salonundan çıkaran ve onun savunma hakkını gaspedenler çok iyi bilsin. Bir taraftan tarih bunları not ederken kısa süre içinde de şu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaklar: Milyonlarla büyüyecek bir yeni umudu ne yaparlarsa yapsınlar durduramayacaklar."

Kaynak: ANKA
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