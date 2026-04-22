CHP'li Gökçen: Meşruiyeti Amerika'da Aramak Yerine Halkta Aramayı Denerseniz Seçimden Bu Kadar Korkmanıza Gerek Kalmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AK Partili yöneticilerin açıklamalarına tepki göstererek, Erdoğan'a yaranma çabalarını eleştirdi. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tavrına sessiz kalındığını vurguladı.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin kendini Erdoğan'a göstermek isteyen siyasetçileri sıraya dizilip Genel Başkanımıza karşı tweet atıyor. Tom Barrack'ın milletimizi aşağılayan sözlerine karşı ağzınızı açamadınız. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Cumhuriyeti hedef almasına, İsrail hükümetinin en yakın ortağına karşı tam sessizlik, Türkiye'nin Birinci Partisine karşı hep seviyesizlik. Filistin'in olmadığı masalarda İsrail yönetimiyle pazarlık, arka kapıdan ticaret. Siz busunuz. Sayın AKP'liler, belki bir gün meşruiyeti Amerika'da aramak yerine halkta aramayı denerseniz seçimden bu kadar korkmanıza gerek kalmaz."

