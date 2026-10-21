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Gökçen, Sincan Cezaevi'ndeki ziyaretinde ailelerin güvende olmadığını söyledi

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Gökçen, Sincan Cezaevi'ndeki ziyaretinde ailelerin güvende olmadığını söyledi
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İzmir Milletvekili Gökçen, Sincan Cezaevi'nde Manisa İl Başkanı Özalper ve Gökkuşağı Aileleri Derneği kurucusu Erdoğan'ı ziyaret etti. Gökçen, Özalper'in çocuğundan ayrı olduğunu, Erdoğan'ın özgürlüğünden mahrum olduğunu belirterek 'Aileler hiç ama hiç güvende değil' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettiği Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile Gökkuşağı Aileleri Derneği kurucusu Nedime Erdoğan'ın çocuklarından ayrı olduğunu belirterek, "Aileler hiç ama hiç güvende değil" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Sincan'da Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'i ve Gökkuşağı Aileleri Derneği kurucusu Nedime Erdoğan'ı ziyaret ettim. İlksen Özalper siyasi görüşü ve konumundan dolayı çocuğundan ayrı. Nedime Erdoğan çocuğunun hakkını savunan bir anne olduğu için özgürlüğünden mahrum. 'Ailem güvende' diyorlar ya, aileler hiç ama hiç güvende değil."

Kaynak: ANKA
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