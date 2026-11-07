Mustafa Er kimdir? Bursaspor hocası Antalyaspor maçından sonra hakeme ne dedi?

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Antalyaspor 1, Bursaspor 1. Tabela 6 Kasım 2026 akşamı böyle kapandı ama Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er maçtan sonra skordan çok hakemi konuştu. Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki deplasman maçında Bursaspor, 45. dakikada bireysel bir hatanın ardından gol yemişti.

Er'in sözlerine Antalyaspor cephesinden de yanıt geldi. Ev sahibinin teknik direktörü Özköylü, meslektaşının hakem eleştirisine "sadece gülüyorum" diye karşılık verdi.

MUSTAFA ER HAKEM İÇİN NE DEDİ?

Mustafa Er, maçın hakemi Oğuzhan Gökçen'in kararlarına itiraz etti ve takımının net bir penaltısının verilmediğini söyledi. Ona göre iki üç sarı kartlık pozisyon cezasız kaldı, bir de "net bir kırmızı kart pozisyonu" vardı. Er, bu kararlar verilseydi maçın ilk yarıda biteceğini savundu.

Rakibe de sert çıktı: "Antalyaspor hiçbir şey yapmadı. Sadece uzun top."

MUSTAFA ER KİMDİR?

Mustafa Er, Ocak 2026'dan bu yana Bursaspor'u çalıştıran Türk teknik direktör ve eski futbolcu. Kulüp, 26 Ocak 2026'da teknik direktörlük görevi için Er ile anlaştığını duyurdu. O tarihte 2. Lig'de olan Bursaspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de oynuyor. Er'in takımı 14. haftadan önce, 31 Ekim'de Bandırmaspor'u 3-0 yenmişti.

MUSTAFA ER KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Er 46 yaşında. 11 Ocak 1980'de doğdu.

MUSTAFA ER NERELİ?

Mustafa Er Bursalı. Bursa'da doğdu, futbola da Bursaspor'un altyapısında başladı. Şu an çalıştırdığı kulüp, oyunculuğa adım attığı kulüp.

MUSTAFA ER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mustafa Er, orta saha oyuncusuydu. Bursaspor altyapısından 1999'da A takıma yükseldi ve 2005'e kadar yeşil-beyazlı formayı giydi. Ardından 2005-2009 arasında Konyaspor'da oynadı.

Kariyerinin son yıllarında Ankaragücü, Denizlispor, Bugsaşspor ve Erdekspor forması giydi. Gençlik yıllarında Türkiye'nin 17 ve 18 yaş altı milli takımlarında da oynadı.

MUSTAFA ER HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Mustafa Er antrenörlüğe yine Bursaspor'da başladı: 2015'te altyapıda U19 ve U15 takımlarını çalıştırdı, 2017'de A takımın teknik ekibine girdi. 10 Nisan 2018'de Paul Le Guen'in görevden alınmasının ardından takımın başına geçici olarak getirildi.

Sonraki yıllarda Kırşehir Belediyespor ve Ümraniyespor'u çalıştırdı, arada iki kez daha Bursaspor'un kulübesine oturdu. 2025-2026 sezonunun başında Boluspor ile anlaştı; 9 haftada 12 puan toplayan takım 12. sıradayken 7 Ekim 2025'te karşılıklı anlaşmayla ayrıldı. Üç buçuk ay sonra yeniden Bursaspor'a döndü.