Nazilli'de Tren Kazası: 47 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı 47 yaşındaki Mehmet Gökçen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gökçen (47) bariyerleri aşarak raylarda yürürken Denizli- Söke seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gökçen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gökçen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa