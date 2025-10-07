Yatağan'da İlk Kadın Emniyet Müdürü Göreve Başladı

Muğla Valiliği'nin 01 Ekim 2025 tarihli kararıyla Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi gerçekleşti.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük'ün Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevi sonrası yerine Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökçen Doğan görev başına geçti.

Gökçen Doğan Yatağan İlçe Emniyet Müdürü'nün ilk kadın Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Yeni görevine başlayan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan'ın, ilçenin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışacağını belirtti.

Yatağan'da göreve başlayan Doğan'a ilçe protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar "hoş geldin" ziyaretinde bulunup görevinde başarılar diledi. - MUĞLA