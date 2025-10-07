Haberler

Yatağan'da İlk Kadın Emniyet Müdürü Göreve Başladı

Yatağan'da İlk Kadın Emniyet Müdürü Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valiliği'nin kararıyla Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi gerçekleşti. Adem Köpük'ten boşalan koltuğa Gökçen Doğan atandı, Doğan aynı zamanda ilçenin ilk kadın emniyet müdürü oldu.

Muğla Valiliği'nin 01 Ekim 2025 tarihli kararıyla Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi gerçekleşti.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük'ün Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevi sonrası yerine Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökçen Doğan görev başına geçti.

Gökçen Doğan Yatağan İlçe Emniyet Müdürü'nün ilk kadın Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Yeni görevine başlayan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan'ın, ilçenin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışacağını belirtti.

Yatağan'da göreve başlayan Doğan'a ilçe protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar "hoş geldin" ziyaretinde bulunup görevinde başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.