Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
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1996'daki Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın yaşamı film oluyor. "Çatlı" adıyla çekilecek filmde, Çatlı'yı eski futbolcu Vedat İnceefe canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak yer alırken, senaryo ekibinde Meral Çatlı ile Çatlı'nın kızları Gökçen ve Selcen Çatlı da bulunuyor. Yapımcılığını Seyfi Şahin'in üstlendiği filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

1996 yılında gerçekleşen 'Susurluk kazası'nda vefat eden Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor. 'Çatlı' adıyla gösterime girecek olan filmde Abdullah Çatlı'yı eski futbolcu Vedat İnceefe canlandıracak.

Filmi, Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tanve sayısız esere imza atan Türk sinamasının önemli yönetmenlerinden Ömer Faruk sorak beraber çekecek. Filmin senaryo ekibinde Tan'ın yanı sıra Meral Çatlı ve Babam Çatlı kitabının yazarı Çatlı'nın kızları Doç. Dr. Gökçen Çatlı ile öğretim görevlisi Selcen Çatlı da yer alıyor. Yakın dönemde bir milat olarak görülen susurluk kazası sonrası ismi hafızalara daha çok kazınan Abdullah Çatlı'nın hayatımerak edilen yanları ailesinin yakından inceleneceği filmin zor durumda olan sinama sektörüne ivme kazandıracağı tahmin edilyor.Filmin yapımcılığını Safe Medya Seyfi şahin yaparken vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

ÇATLI'YI FUTBOLCU OYNACAK

Filmde Çatlı'ya hayat verecek olan İnceefe, Susurluk kazasının yaşandığı yıl olan 1996'da Galatasaray'a transfer olmuştu. Abdullah Çatlı'ya benzerliği ile dikkat çeken Vedat İnceefe rol öncesi bir çok eğitim alırken aile ile yakından görüşerek role girmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıerkan ballı:

yanlış seçim bence Ramiz dayı canlandıran ufuk bayraktar oynaması lazım

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Haber YorumlarıCarsambali:

Necati Sasmaz oynasin...yada Hakan Fidan...

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Haber Yorumlarıfasistbiryigit:

Şükürler olsun kaliteli bi film geliyor

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Haber YorumlarıFatih :

Vedat İnceefe ne alaka ya

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAli yigit:

İsabetli seçim baya benziyor catliya Vedat ya Ama düzgün bı senaeryo önemli Nedir çatlı kahramanmi yoksa nedirbilmek isteriz

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Yorum Beğenme3
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